Gabriel, Gabo, que nasceu no dia de Pessoa e o que isso tem a ver com a literatura ou como a ficção pode ajudar a elaborar a própria existência. Com autores do Brasil, de Portugal e muitas mulheres. Com Mirna Queirós que convidou Tatiana Salem Levy.

O podcast “Grandes Leitores” é uma parceria PÚBLICO/Antena 3 que pode ouvir nas plataformas habituais, como o Spotify ou a Apple Podcasts e também na RTP Play.