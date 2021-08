Rutger Bregman: “É relevante saber que a guerra é um fenómeno recente. Não é o nosso destino. Não somos um caso perdido”

O pensador holandês Rutger Bregman não nega que os humanos possam ser cruéis e egoístas – a própria história está repleta de acontecimentos que o comprovam. Mas o seu novo livro, Humanidade (lançado em Julho pela Bertrand), assenta na premissa de que os seres humanos são bons. Mesmo que haja excepções (como o Holocausto, o apartheid ou as guerras, relatados no livro) e mesmo que se viva numa sociedade individualista, Bregman mergulha na história para mostrar que é a bondade e a cooperação que surgem ao de cima quando há imprevistos ou desastres: os bombardeamentos na segunda guerra mundial não afectaram a moral das populações afectadas; a versão “real” do Deus das Moscas de William Golding mostrou que, afinal, as crianças sozinhas numa ilha se ajudavam entre si em vez de se virarem umas contra as outras; e que, na maior parte das vezes, o instinto humano é de ajudar os outros – e não a malícia.