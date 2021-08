Facebook remove página com mais de 11 mil autoproclamados “racistas unidos pelo Chega”

O Facebook diz que o grupo foi apagado “porque violava as regras de comunidade” da rede social referente ao discurso de ódio. Na descrição, o grupo defendia “destruir o sistema corrupto do 25 de Abril” como a sua maior causa.

O Facebook baniu a página de um grupo em Portugal com mais de 11 mil membros que se descreviam como “racistas unidos pelo Chega” e definiam “destruir o sistema corrupto do 25 de Abril” como a sua maior causa. A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias (JN).

O grupo que se intitulava “Apoiantes do Chega e de André Ventura” dizia ser “um dos grupos oficiais” do Chega na descrição do Facebook, mas o partido nega a associação. Em declarações ao JN, a direcção do Chega esclarece que “não tinha qualquer conhecimento da existência deste grupo”, notando que “é impossível estar a par de todos os grupos que são criados nas redes sociais”. O partido acrescenta que “repudia os valores defendidos no grupo em causa”.

Já na terça-feira, a direcção do Chega tinha negado estar associada a uma página no Facebook em que se lia quem dissesse ser daquele partido corria o risco de ser envenenado pelo “Governo socialista”, quando se fosse vacinar.

Contactado pelo PÚBLICO, o Facebook diz apenas que o grupo com 11.289 membros foi apagado “porque violava as regras da comunidade”. A política da rede social proíbe discurso de ódio nas suas plataformas. Isto inclui qualquer ataque “contra pessoas com base no que denominamos de características protegidas: raça, etnia, nacionalidade, deficiência, afiliação religiosa, casta, orientação sexual, sexo, identidade de género e doença grave”.

Inúmeras organizações apostadas em difundir discurso de ódio continuam a tentar recorrer ao Facebook para espalhar a sua mensagem, com a rede social a banir milhares de páginas por ano. Só em 2021, a rede social apagou cerca de 12 mil milhões de elementos de conteúdo (fotografias, vídeos, publicações, comentários) de grupos que violavam as políticas do site sobre discurso de ódio (87% do conteúdo foi detectado pelos algoritmos ou moderadores do Facebook). Também foram apagados 1,5 elementos de conteúdo de grupos a tentar difundir ódio organizado.

O Facebook não esclareceu como é que este grupo de alegados apoiantes do Chega tinha sido detectado.

Em alguns países, o discurso de ódio e as notícias falsas nas redes do Facebook (que incluem o Instagram e o WhatsApp) levam a ataques físicos contra determinadas populações. Em 2018, a empresa de Mark Zuckerberg admitiu responsabilidade quanto à disseminação de discurso de ódio na Birmânia que contribuiu para crise humanitária da minoria rohingya. Na rede social era comum encontrar fotografias de refugiados rohingya com comentários a sugerir “atear fogo aos barcos para conhecerem Alá mais depressa” ou “lutar contra eles da mesma forma que Hitler lutou contra os judeus.”