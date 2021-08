Vacinação no Queimódromo deverá ficar suspensa até serem conhecidos resultados dos inquéritos

Foi um problema na cadeia de frio que não permitiu assegurar que as vacinas guardadas no frigorífico do centro de vacinação do Queimódromo, no Porto, se tivessem mantido sempre à temperatura recomendada, que levou à suspensão daquele centro esta quinta-feira. A task force da vacinação já pediu à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) e à Polícia Judiciária para averiguarem o que falhou e que levou a que cerca de 980 pessoas fossem vacinadas sem que o problema tivesse sido detectado.