Terceira dose da vacina? Não há um calendário previsto, diz Costa

Primeiro-ministro garantiu que, caso uma decisão venha a ser tomada no sentido de administrar uma terceira dose, haverá vacinas disponíveis.

O primeiro-ministro revelou esta quinta-feira que não há ainda calendário previsto para a eventual administração de uma terceira dose da vacina contra a covid-19. Porém, garantiu que, caso uma decisão venha a ser tomada nesse sentido, haverá vacinas disponíveis.

“Como sabem, a União Europeia, já há uns meses, procedeu à aquisição, e Portugal também, de uma quantidade de vacinas adequadas para uma eventual decisão sobre essa terceira dose”, recordou António Costa, acrescentando que “essa decisão não está tomada e se vier a ser tomada teremos as vacinas necessárias”.

Questionado sobre quando é que esta decisão poderá ser tomada, o primeiro-ministro referiu que “não está previsto nenhum calendário” para essa situação.

“Creio que quando o Presidente da República disse que essa decisão cabia ao Governo, que estaria a falar na decisão técnica da Direcção-Geral da Saúde (DGS). O Governo não decide por si porque não tem conhecimento para isso”, disse ainda António Costa, reforçando que o papel do Governo é adquirir a quantidade de vacinas necessárias para uma eventual dose de reforço.

No briefing desta quinta-feira, o primeiro-ministro destacou também que vai de férias, mas que irá acompanhar de perto a situação e que estará “sempre em contacto e operacional” se for necessário intervir.

Sobre a vacinação dos jovens dos 12 aos 15 anos, Costa garantiu que as decisões da DGS são “puramente técnicas”, acrescentando que esta autoridade demorou “o tempo que achou necessário para chegar à informação científica, suficientemente sólida, para concluir as suas recomendações, e, como se lembram, foram recomendações progressivas”.

Sobre o mesmo tema, António Costa afirmou que a task force e o Governo “fizeram também o que lhes competia ao terem tudo preparado” para dar seguimento à decisão da DGS e agir em conformidade.

“A vacinação pode decorrer com normalidade e acho que toda a sociedade, e em particular os pais das crianças, têm agora a confiança acrescida de terem uma recomendação expressa da DGS”, disse.

Sobre a preparação do ano lectivo, o primeiro-ministro destacou que vai decorrer com “segurança acrescida”, já que os alunos devem receber a segunda dose da vacina “ainda antes do início”.