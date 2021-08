Morreu o pastor Dimas Almeida aos 86 anos

Depois de ser reitor e professor no Seminário Evangélico de Teologia, desempenhou o cargo de professor convidado na Universidade Lusófona.

O Pastor Dimas Almeida, natural do Montijo, morreu esta quarta-feira aos 86 anos de idade, de acordo com o Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC), que manifestou a sua “profunda tristeza e consternação”.

“[O Pastor] Deixou uma marca indelével em todos aqueles e aquelas que, pela sua excelência científica e pedagógica, tiveram o privilégio de conviver e aprender com ele ao longo de várias décadas e nos mais diferentes contextos”, disse o vice-presidente do COPIC, Paulo Medeiros Silva, no comunicado enviado à Lusa.

Ainda jovem, o Pastor Dimas Almeida ligou-se à Igreja Presbiteriana do Montijo, “cursou teologia no Seminário Evangélico de Teologia e continuou os estudos na Universidade de Montpellier”, informa.

Ainda como estudante desenvolveu actividade pastoral nas comunidades do Alentejo, mas foi na ilha de São Miguel, nos Açores, e depois em Lisboa, Algés e Ajuda, que assumiu o pastorado.

“As exéquias fúnebres terão lugar na Igreja Evangélica Presbiteriana de Lisboa à Rua Tomás da Anunciação e o sepultamento seguirá para o Cemitério do Montijo”, conclui a nota, sem revelar data nem hora.