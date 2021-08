Há seis portugueses em Itália a fazer quarentena em hotéis. Governo desaconselha viagens

Em Itália os doentes infectados com a variante Delta, que é agora predominante, só podem sair do isolamento quando tiverem um teste PCR negativo.

Seis portugueses estão retidos em Itália, em quarentena, porque testaram positivo à covid-19. São colocados em hotéis específicos para doentes covid-19 e as condições não são as melhores. Em Itália os doentes infectados com variantes que causam preocupação - como é o caso da agora predominante variante Delta - só podem sair do isolamento quando tiverem um teste PCR negativo, estejam ou não com sintomas.