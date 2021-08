Financiamento abre conflito entre universidades e politécnicos

A forma como o Governo decidiu atribuir as verbas do Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano no superior não agrada às instituições de ensino. Pela primeira vez desde 2008 é usada uma fórmula de distribuição que está prevista na lei, mas o seu impacto foi mitigado para evitar que houvesse grandes quebras no financiamento. A situação abriu um conflito entre as universidades e os institutos politécnicos.