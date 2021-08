Devolver garrafas em 23 supermercados deixou de dar desconto e entregas caíram 70%

O projecto-piloto que previa premiar com um talão de alguns cêntimos os consumidores que colocassem garrafas de plástico usadas numa das 23 máquinas automáticas instaladas em grandes superfícies de todo o país está quase a terminar, mas o factor essencial que terá levado à enorme adesão do público já não está em vigor. Desde o final de Fevereiro que o talão que dava acesso a descontos nas compras a efectuar deixou de ser pago, passando o valor respectivo a reverter directamente para instituições. E em Maio também essa possibilidade terminou, por se ter esgotado a verba afecta ao projecto. As entregas nas máquinas caíram para 30% da média.