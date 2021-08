Covid-19: vacinação suspensa no Queimódromo do Porto por alegada falha na cadeia de frio

A vacinação no Queimódromo do Porto foi esta quinta-feira suspensa pela coordenação da task force de vacinação por suspeitas de uma falha na cadeia de frio durante o processo de distribuição das doses.

Num comunicado enviado à imprensa, a task force indica que a decisão acontece para “averiguação do cumprimento das normas e procedimentos em vigor”, sendo que vai ser solicitada uma investigação à Inspecção-Geral das Actividades de Saúde (IGAS).

Acrescenta ainda que os utentes que foram vacinados esta terça e quarta-feira vão ser contactados pelas entidades de saúde, até à próxima semana, para “monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas”.

“Dadas as características das vacinas contra a COVID-19, não é expectável que a falha ocorrida no processo de conservação tenha impacto na saúde dos utentes”, refere também a nota, acrescentando que o Infarmed está a acompanhar a situação. Caso exista uma suspeita de reacção adversa, a task force refere que esta deve ser comunicada através do Portal RAM.

Os agendamentos que estavam previstos para este centro de vacinação vão ser reagendados para outros centros nas proximidades.