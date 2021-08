Covid-19 em Portugal: mais 11 mortes e 2708 casos

Portugal registou, na quarta-feira, 11 mortes e 2708 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta quinta-feira.

No total, o país contabiliza 17.525 óbitos por covid-19 e 995.949 casos confirmados desde Março de 2020.

Na quarta-feira, o número de internamentos desceu face aos dados recolhidos na terça-feira: há agora 754 doentes em hospitais a receberem tratamento para ultrapassar a infecção, menos 31 do que na terça-feira. Nos cuidados intensivos, a descida também se registou: são agora 169, menos 12 do que na última actualização.

Mais 2209 pessoas foram dadas como recuperadas pelas autoridades de saúde, num total de 934.017.

Há, contudo, mais 488 casos activos de infecção no país, num total de 44.407. Menos 836 contactos estão sob vigilância das autoridades de saúde, num total de 57.278.

Com 1036 casos de infecção registados na quarta-feira (38,3% do total), a região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que teve maior concentração de infecções no continente, seguida da região Norte, com 915 casos (33,8%). A região Centro teve 290 casos (10,7%), o Alentejo 130 casos (4,8%) e o Algarve contou 257 infecções (9,5%). Nas regiões autónomas, a Madeira registou 49 infecções (1,8%) e os Açores 31 (1,1%).

Dos 11 óbitos, sete ocorreu em pessoas com 80 ou mais anos, três em cidadãos com idades compreendidas entre os 70 e os 79 anos e, por último, uma morte ocorreu na faixa etária entre os 50 e os 59 anos.

Os indicadores que até aqui compunham a matriz de risco que guiava o desconfinamento (o índice de transmissibilidade e a incidência) vão deixar de ser utilizados para esse fim, mas continuarão a ser monitorizados e actualizados nos boletins da DGS às segundas, quartas e sextas-feiras. Segundo a actualização de quarta-feira, o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) —​ subiu ligeiramente: de 0,93 passou para 0,94, tanto a nível nacional como em Portugal continental.

Já a incidência desceu e está agora em 326,5 casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, valor que sobe para os 331,6 casos se apenas considerado o território continental.