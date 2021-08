Antigo treinador do Marítimo suspeito de abuso de menores

Um ex-treinador do Marítimo foi detido no Funchal por suspeitas de abuso de menores.

A Polícia Judiciária anunciou ontem em comunicado que o arguido, de 51 anos, é suspeito de abusar ao longo de pelo menos dois anos de várias adolescentes com idades entre os 12 e os 16, aproveitando-se de uma relação de confiança e proximidade, no âmbito da prática desportiva. Está ainda indiciado por abuso de menor dependente.

Segundo o Correio da Manhã, o homem era investigado desde o início de 2020 e usava como pretexto as boleias que oferecia às vítimas, das camadas jovens do futebol feminino, antes e depois dos treinos, para cometer os crimes dentro do seu carro. Porém, com os treinos suspensos por causa da pandemia, os investigadores depararam-se com a impossibilidade de apanhar o homem em flagrante, uma vez que os ataques pararam.

“As diligências de investigação desenvolvidas conduziram à emissão de mandado de detenção pela Autoridade Judiciária competente do Departamento de Investigação e Acção Penal do Funchal”, esclarece a mesma polícia.

De acordo com o Jornal de Notícias, os abusos passavam tanto por toques inapropriados nas raparigas também no decurso dos treinos como ainda por conversas de teor sexual durante as boleias. O número total de vítimas ainda não foi apurado.