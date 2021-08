Costa reúne-se com Cabrita e Protecção Civil e volta a apelar a que se evitem comportamentos de risco

O primeiro-ministro esteve esta quinta-feira no briefing operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, para se inteirar da estratégia de combate aos incêndios florestais nos próximos dias, que coincidirão com o aumento das temperaturas.

António Costa voltou a “enfatizar” a “necessidade de se evitar ao longo destes dias a utilização de máquinas agrícolas e ferramentas” que “inadvertidamente” provocam “as fagulhas das quais resultam os grandes incêndios”. O primeiro-ministro apelou à responsabilidade individual e à minimização de comportamentos de risco.

Do briefing não saíram anúncios de um reforço significativo na vigilância e combate, mas o compromisso de uma análise diária por parte da Força Aérea e GNR sobre as necessidades dos próximos dias e a disponibilidade de aumentar os dispositivos preparados.

“A melhor forma que temos de apoiar aqueles que estão no terreno é que cada um de nós evite comportamentos de risco quando sabemos antecipadamente que os próximos dias vão ser difíceis”, pediu o primeiro-ministro.

Ao lado do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que não falou, António Costa voltou a lembrar a redução do número de incêndios desde 2017. Em Dezembro, o ministro da Administração Interna afirmou que o seu trabalho no Ministério da Administração Interna, nomeadamente na gestão dos incêndios rurais, foi determinante para a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República.

Governo mobiliza meios para zonas de risco

“Vamos pré-posicionar vários grupos de combate a incêndios rurais”, nomeadamente no distrito de Bragança, de Viseu, de Castelo Branco e na região do Algarve, informou o comandante nacional de Emergência e Protecção Civil, André Fernandes, no final do briefing, em declarações aos jornalistas. O comandante informou ainda que serão também pré-posicionados meios especializados da Força Especial da Protecção Civil (FEPC), como a Análise e Uso do Fogo (EAUF 03) na base de apoio logístico (BAL) de Quarteira. Além disso, será mobilizada uma parelha de aviões médios anfíbios, de Ovar para Viseu (que terá um risco de incêndio mais elevado).

O comandante admite que possa existir um outro reforço ou ajuste da mobilização dos meios, caso a evolução da situação assim o justifique. O comandante informou que duas das torres de videovigilância estão em recuperação e ficarão operacionais até ao fim de semana. Está ainda a ser feita uma análise à operacionalidade dos 12 drones comprados pelo Governo no ano passado, que já sofreram alguns acidentes.​"Só em caso de necessidade é que accionaremos esses meios” aéreos, detalhou André Fernandes, acrescentando que existem alternativas para reforçar a vigilância, caso a avaliação revele que os drones não estão operacionais.

Questionado pelos jornalistas sobre a avaliação que faz do programa "Aldeia Segura”, um programa criado para preparar as populações para reagir perante um incêndio e que esta quinta-feira foi criticado pelo investigador Xavier Viegas, Costa vincou que foi uma “recomendação expressa” da comissão que fez a avaliação dos incêndios de 2017. O primeiro-ministro defendeu o programa e o seu papel na criação de “uma consciência cívica alargada”.

“É um programa do qual fazemos todos uma avaliação muito positiva”, afirmou o primeiro-ministro, dando como exemplo desse “contributo” que se tenha evitado perdas materiais, quer danos pessoais aos habitantes ameaçados pelas chamas no recente incêndio em Portimão.

Costa diz que decisão da DGS foi “puramente técnica"

Questionado sobre a decisão da Direcção-Geral de Saúde (DGS) ter recomendado, de forma universal, a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos contra a covid-19. “As decisões da DGS são puramente técnicas e nesta matéria cada um fez aquilo que lhe competia”, assegurou António Costa. Ainda na vacinação, o primeiro-ministro disse que será também a DGS a decidir se haverá ou não uma terceira dose de vacina. O primeiro-ministro não quis também adiantar informações sobre o fim da comparticipação aos testes de diagnóstico da covid-19 a partir de Setembro, e vincou que as pessoas que levaram as vacinas no Porto, onde houve uma falha na cadeia de frio, "estão a ser devidamente acompanhadas”.