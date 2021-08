Cataplanas, voltas ao país e piqueniques: partidos regressam sobretudo pelo Algarve

Ainda nem todos os partidos têm o programa fechado, mas pelo menos três escolheram a região do Algarve como destino das suas iniciativas. Pela segunda vez consecutiva, a região algarvia não recebe o PSD.

Agosto é mês de Verão, mas também de rentrée política. E em ano de eleições autárquicas, os partidos aproveitam para acertar o passo de mais um ano político com a ida às urnas. Depois de no último ano a covid-19 ter resultado no cancelamento de muitas das iniciativas tradicionais dos partidos, este ano os calendários estarão mais preenchidos – e a direita arranca mais cedo.