Atenção Portugal

Portugal atravessa um momento crítico na sua quase milenar História. Apesar da singularidade de sermos a entidade independente com as mais antigas e estáveis fronteiras na Europa, não serão as glórias do passado que nos irão ajudar nos tempos que correm. Estamos há mais de vinte anos em estagnação económica, depois de o País ter consumido milhares de milhões de euros de ajudas europeias, sem que tal tenha tido real impacto no crescimento económico.