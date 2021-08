Indígena sobrevivente de massacre diz que o extermínio do povo Piripkura é iminente

“Tem muita gente andando aqui. Vão matar eles dois. Se matar, daí não tem mais”. O lamento é de Rita Piripkura, a única pessoa da etnia indígena Piripkura que tem contacto com pessoas de fora do território, na região amazónica do estado brasileiro do Mato Grosso, e as vidas que diz estarem em risco são as de dois familiares seus, Baita e Tamandua – irmão e sobrinho –, os únicos Piripkura que ainda vivem isolados na floresta.