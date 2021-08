Depois dos incêndios, a Turquia foi atingida por chuva forte e inundações

No Norte do país foram danificadas infra-estruturas de energia, pontes e edifícios, obrigando à fuga de centenas de residentes. Pelo menos 17 pessoas morreram no segundo desastre natural a atingir o país este mês.

Depois de mais de uma semana a combater os incêndios que devastaram partes do Sul da Turquia, as regiões do Norte estão a ser atingidas por intensas chuvas, que provocaram inundações e deslizamentos de terra. Pontes colapsaram, estradas e casas foram destruídas e pelo menos 17 pessoas morreram no segundo desastre natural a atingir o país este mês.

As províncias junto ao mar Negro, Bartin, Kastamonu, Sinop e Samsun, foram atingidas desde quarta-feira por chuvas fortes e inundações. Uma imagem partilhada pelo Ministério do Interior mostrava helicópteros a sobrevoar os telhados de edifícios para resgatar quem fugia das águas que inundaram as ruas.

Foram danificadas infra-estruturas de energia, deixando mais de 330 aldeias sem electricidade. Cinco pontes colapsaram e muitas mais ficaram danificadas, obrigando ao encerramento de estradas, enquanto partes de vias foram destruídas, acrescentou a AFAD (Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres). Na província de Sinop, um hospital teve de ser evacuado.

Mais de 1400 pessoas tiveram de fugir das áreas afectadas, com o auxílio de helicópteros e barcos, e cerca de 740 pessoas refugiaram-se em residências de estudantes, segundo a AFAD. Na província de Kastamonu, 15 pessoas morreram e outras duas pereceram em Sinop.

Em Kastamonu, a vila de Bozkurt ficou inundada e dezenas de carros foram arrastados pela corrente. A força e rapidez com que a água chegou surpreendeu os residentes: “No espaço de dez minutos, tudo estava inundado”, disse à Halk TV Nuri Ersoz, proprietário de um restaurante.

O ministro do Interior, Suleyman Soylu, que viajou até à província, disse que a água subiu “três ou quatro metros” em algumas das zonas mais atingidas pelas inundações e que muitas pessoas aguardavam pelo resgate nos telhados.

“As evacuações e os esforços de busca e resgate estão a continuar”, disse o ministro, acrescentando que o Exército “está a tentar enviar todos os seus helicópteros para a região”.

“Do ponto de vista meteorológico, estamos a enfrentar um desastre que não assistíamos há 50 ou 100 anos”, disse o ministro da Agricultura e da Floresta, Bekir Pakdemirli, referindo-se às inundações e chuvas intensas.

As previsões apontam para um abrandamento da chuva torrencial na região para o final desta quinta-feira, disse a AFAD, enquanto as autoridades avançaram que os quase 300 incêndios florestais que deflagraram no Sul do país foram controlados.

O Norte da Turquia costuma ser propenso a cheias quando chove torrencialmente no Verão. No ano passado, pelo menos seis pessoas morreram durante as inundações que invadiram a região. Contudo, nos últimos meses o país tem enfrentado vários desastres associados às alterações climáticas.