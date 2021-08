EUA e Reino Unido preparam envio de militares para retirar cidadãos de Cabul

Rápido avanço dos taliban rumo à capital do Afeganistão levam Washington e Londres a ultimar retirada urgente dos seus cidadãos e de milhares de afegãos que colaboraram com as forças internacionais.

Os Estados Unidos vão reduzir o pessoal da sua embaixada em Cabul a um núcleo duro diplomático e enviar temporariamente cerca de 3000 militares para o aeroporto da capital afegã perante o rápido avanço dos taliban, disseram responsáveis norte-americanos esta quinta-feira à Reuters.

A notícia da redução da presença diplomática é um dos mais significativos sinais do nível de preocupação do Governo norte-americano perante a degradação das condições de segurança e do fracasso das forças do Afeganistão em proteger algumas das principais cidades do país.

Esta quinta-feira, a terceira maior cidade, Herat, estava prestes a cair nas mãos dos extremistas islâmicos, que capturaram uma dezena de capitais de província nos últimos dias. Paralelamente, em Doha, no Qatar, enviados dos EUA, China, Rússia e outros países reuniram-se para pedir o fim das hostilidades e avisar que não reconhecerão qualquer Governo afegão que tome o poder pela força.

“Temos estado a avaliar a situação de segurança todos os dias para decidir como podemos proteger aqueles que trabalham na embaixada”, disse esta terça-feira o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price. “Consequentemente, vamos reduzir a ‘pegada’ civil em Cabul à luz do evoluir das condições de segurança”, acrescentou. Estima-se em cerca de 1400 o número de funcionários afectos à embaixada dos EUA em Cabul.

Segundo o Pentágono, o primeiro envio de tropas norte-americanas para o aeroporto de Cabul deverá ocorrer nas próximas 24 a 48 horas. Serão ainda colocados em alerta outros 3500 militares, que estarão prontos a partir para o Afeganistão caso a situação se degrade ainda mais, bem como outros 1.000 elementos para auxiliar os milhares afegãos que estão a tentar partir para os EUA ao abrigo de uma janela legal que permite a entrada de civis que colaboraram com as forças norte-americanas ao longo das últimas duas décadas.

Também o Reino Unido anunciou esta quinta-feira que deverá enviar 600 militares para retirar cerca de 200 diplomatas e agentes de segurança britânicos presentes na capital afegã. Há ainda perto de 4000 cidadãos afegãos habilitados a procurar refúgio no Reino Unido, por via da sua colaboração com as forças britânicas.