A solução para resolver o problema de areias na Figueira da Foz? Um bypass fixo, conclui estudo

Análise encomendada pela Agência Portuguesa do Ambiente aponta para viabilidade de sistema de transposição de sedimentos entre as praias a norte e a sul do porto da foz do Mondego

A Figueira da Foz tem um problema de sedimentos: acumulam-se em frente à cidade, a Norte da foz do rio Mondego, e estão em falta nas praias imediatamente a Sul, numa zona em que a erosão costeira ameaça populações e equipamentos. A solução passa por instalar um sistema fixo que transponha as areias do Norte para Sul, conclui um estudo encomendado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e que é apresentada esta quinta-feira, na Figueira da Foz, numa cerimónia com a presença do ministro do Ambiente e da Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes.