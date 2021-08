Porto: Poesia, cinema e música numa Feira do Livro sob o “ideário romântico”

De 27 de Agosto a 12 de Setembro, nos jardins do Palácio de Cristal, a Feira do Livro vai homenagear o escritor Júlio Dinis.

A Câmara do Porto elegeu Júlio Dinis como o homenageado da Feira do Livro deste ano, assinalando assim os 150 anos da sua morte e evocando o “universo vegetal e o ideário romântico”. A edição de 2021, informa a autarquia em comunicado, conta com 78 participantes, entre distribuidores, editoras, livreiros e alfarrabistas. E vai ocupar mais uma vez os jardins do Palácio de Cristal, entre 27 de Agosto e 12 de Setembro.

O herbanário de Júlio Dinis, propriedade da Escola Rodrigues de Freitas, integrará uma exposição que marca a reabertura do Museu da Cidade – Extensão do Romantismo, antigo museu romântico, e servirá de mote para um “diagnóstico sobre o impacto do romantismo no Porto até à actualidade”.

O autor romântico será evocado no programa “Júlio Dinis - Passeios em Terras Românticas”, desenhado pela curadora convidada Helena Carvalhão Buescu e apresentado em duas sessões nas tardes de 28 e 29 de Agosto. Gonçalo M. Tavares, também curador convidado, vai reflectir sobre o romantismo contemporâneo na dança, na arte, no teatro e na ciência, Isabel Pires de Lima e Simão Valente debruçam-se sobre a tomada de uma consciência ecológica e João Barrento e Ana Luísa Amaral sobre as questões de tradução.

Partindo da “sensibilidade romântica na contemporaneidade”, o coordenador da programação artística da Feira do Livro e director do Museu da Cidade, Nuno Faria, propõe o ciclo de “Lições” e o director do futuro Batalha Centro de Cinema, Guilherme Blanc, o ciclo de filmes, continua a autarquia, que em breve divulgará a programação completa.

Duetos de poetas

Quase todos os dias haverá nos jardins do Palácio “duetos de poetas” de diferentes gerações – como Daniel Jonas, Gisela Casimiro, Elisabete Marques, Jorge Sousa Braga ou Rita Taborda Duarte – e conversas com escritores e cronistas (Dulce Maria Cardoso, Álvaro Laborinho Lúcio, Germano Silva e João Habitualmente), um programa desenvolvido por João Gesta. As Quintas de Leitura vão ainda dedicar uma sessão especial a Daniel Faria (1971-1999) e outros poetas que “desandam cedo da vida” e “escolheram a escrita como um meio de desesperar”.

Na Biblioteca Almeida Garrett haverá um reforço das actividades destinadas aos mais novos e ainda animação, performances, oficinas e “tour” literárias para toda a família. O Porta-Jazz ao Relento e os Concertos de Bolso vão também regressar.

Num outro jardim, o do Marquês, a reaberta Biblioteca Popular de Pedro Ivo vai ser um “satélite” desta Feira do Livro, recebendo o espólio do escritor que deu nome ao espaço.