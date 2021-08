Esta nova plataforma reúne 240 marcas portuguesas, com mais de 1300 produtos

A secção de capturas do telemóvel a abarrotar, repleta de várias lojas descobertas no Instagram para não se esquecer do nome, é um cenário familiar? Durante o último ano, com a pandemia de covid-19 e o enorme crescimento do comércio digital, as lojas nas redes sociais multiplicaram-se, muitas vezes como alternativa para quem viu os rendimentos afectados pelos confinamentos e a consequente crise. Rita Bastos e Manuel Laranjo eram dos tais que anotavam o nome das lojas com que se cruzavam. Foi então que pensaram em criar uma plataforma que reunisse essas pequenas marcas portuguesas.

É o Bou Market, disponível há menos de um mês, e que já reúne 240 marcas portuguesas, com mais de 1300 produtos, entre criança, gourmet, moda, bijutaria, jóias e presentes. Tudo começou em Março de 2020, quando Rita, à espera de bebé, se viu confinada em casa, com todas as lojas fechadas, e sem nada preparado para o filho que aí vinha. Foi então que descobriu “um mundo gigante de lojas de Instagram e Facebook”, a que recorreu para preparar o enxoval do bebé, conta ao PÚBLICO.

As lojas eram tantas que, apesar de ter uma nota no telemóvel com os nomes, se perdia. Foi então que o marido, Manuel Laranjo, que trabalhava na área da gestão, sugeriu reunirem todas essas marcas numa só plataforma. Inicialmente, a ideia era especializarem-se no mercado de criança, mas, depois de uma pesquisa, decidiram alargar o projecto a várias áreas. E se esperavam ter 100 a 150 marcas no lançamento do Bou Market ─ baptizado a partir do diminutivo de boutique ─ em Julho deste ano, rapidamente atingiram os mais de 200 parceiros.

“A comunidade das marcas”

Em Maio, começaram a contactar as marcas para se juntarem ao projecto. “O nosso foco é ter um apoio muito forte nos parceiros e ajudá-los”, explica Manuel Laranjo. Como? “Não existe qualquer fidelização, nem comissão fixa. Existe apenas uma comissão do que é vendido no Bou Market”, esclarece. Ou seja, por cada produto vendido na plataforma, aplica-se uma comissão de 17%. A única condição é existir paridade de preços.

Quanto a envios, apoio ao cliente e gestão dos produtos disponíveis, fica tudo a cargo das marcas. Isto porque sabem o quanto é importante a proximidade com o cliente nestes pequenos negócios, uma característica que não querem desvirtuar. Aliás, cada marca tem um espaço próprio na plataforma onde pode escrever um bocadinho da sua história e receber perguntas dos clientes. “O Bou Market não quer tirar a essência das marcas”, garante Manuel Laranjo. Muitas já têm uma carteira de clientes construída nas redes sociais e, por isso, “a ideia é trazer novos consumidores”, acrescenta Rita Bastos.

Ao Bou Market cabe a gestão e manutenção do site, o que tira um peso às marcas, que, frequentemente, não tinham nem tempo nem disponibilidade financeira para ter uma loja online própria. O casal quer fomentar ao máximo o conceito de “comunidade das marcas”. “Isto não é uma competição”, garante Manuel Laranjo. “Um cliente que compra uma granola tem a oportunidade de ver velas ou até comprar um vestido”, exemplifica.

Estes são apenas alguns dos muitos exemplos do que é possível comprar na plataforma. Rita Bastos destaca algumas marcas com produtos sustentáveis, como a Joplins, que planta três árvores por cada par de óculos de sol vendido ou, por exemplo, as velas ecológicas da Saboaria da Sofia e da Cerá. A sustentabilidade é também uma componente importante do projecto do casal, que plantou, como forma de celebrar o lançamento, 50 árvores em nome de 50 parceiros.

Quem se quiser juntar ao Bou Market basta fazer o registo na plataforma e, pouco depois, será contactado pelo casal, que auxilia em todo o processo logístico. Embora existam mais plataformas de venda de marcas portuguesas, esta não pretendem ser o único marketplace, apenas “o mais especial”, concluem Rita Bastos e Manuel Laranjo.