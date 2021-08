Estrela de The Crown sobre identidade de género: “A minha jornada tem sido longa”

A actriz Emma Corrin assumiu-se como queer em Abril deste ano e confessou, numa entrevista à ITV News, que está “algures no meio” no que toca ao género.

A actriz Emma Corrin falou publicamente pela primeira vez sobre identidade de género, depois de se ter assumido como “queer” — rejeitando o binarismo —, em Abril deste ano. Numa entrevista à televisão britânica ITV News, a jovem que interpreta a princesa Diana na série The Crown, da Netflix, disse que a “visibilidade é um ponto-chave destas coisas” e admitiu que ainda está a encontrar o seu caminho na comunidade LGBTQ+.

Numa fotografia partilhada no Instagram em que aparece vestida de noiva, Emma Corrin escreveu “noiva queer” na legenda. A designação abrange as pessoas que não correspondem à heteronormatividade, seja em relação à identidade de género ou à orientação sexual. Escolher partilhar que pertence à comunidade LGBTQ+ foi “assustador e revelador”, descreveu à jornalista Victoria Grimes. “Senti-o [que devia partilhar] porque a minha jornada tem sido longa e ainda tenho caminho a percorrer. Acho que estamos tão habituados a definirmo-nos e a forma como a sociedade funciona é dentro desta divisão binária”, lamentou a jovem de 25 anos.

Emma Corrin não quer fechar-se na gaveta do sexo masculino ou feminino, mas também confessa que ainda não sabe bem como se definir. “Levei muito tempo a perceber que existo algures no meio, e ainda não tenho certeza onde é isso.” A britânica partilhou um excerto da entrevista nas stories do Instagram onde reitera as declarações e salienta que falar sobre o assunto pela primeira vez na televisão foi “assustador”.

Usar uma faixa

Recentemente, a “princesa Diana” partilhou também fotografias onde se mostrava a usar uma faixa enrolada, destinada a esconder o peito feminino. É um acessório comum para ajudar com a dismorfia corporal que sente quem não se identifica com o seu género. Na legenda da imagem, a actriz confirmava já ter comprado uma faixa de peito apropriada para esse efeito.

As reacções que tem recebido da comunidade LGBTQ+ têm sido “fantásticas”, apesar de, inicialmente, “não ter a certeza de que seria a coisa certa a fazer”, contou na mesma entrevista à ITV News. Ao partilhar a sua “jornada em curso”, espera “ajudar as pessoas”, especialmente as que, como ela, não têm uma “identidade definida”.

Emma Corrin está nomeada para os Emmy enquanto Melhor Actriz em Série Dramática. A série The Crown está, aliás, em destaque nos prémios deste ano com 24 nomeações. Nos Globos de Ouro, em Março, a jovem, natural de Royal Tubnridge Wells, no Reino Unido, venceu o prémio de melhor actriz pelo papel de princesa Diana.