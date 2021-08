Santiago do Cacém declara o seu amor aos Caminhos de Santiago com um mural

Os Caminhos de Santiago vão ficar representados num mural, com cerca de 100 metros de comprimento, que está a ser pintado numa das entradas da cidade de Santiago do Cacém (Setúbal), por uma artista local.

A obra, da autoria da pintora Madalena Palminha, deverá estar pronta “na primeira quinzena de Setembro”, revelou a Câmara de Santiago do Cacém.

O trabalho artístico está a ser desenvolvido numa parede na zona onde tem início uma das etapas pela cidade dos Caminhos de Santiago e inclui a pintura de vários painéis com os símbolos que representam os percursos, como as vieiras e a cruz da Ordem de Santiago, além dos peregrinos.

A ideia de construir um mural em homenagem aos Caminhos de Santiago começou a ser desenvolvida há cerca de dois anos pela autora, também ela “amante” destes percursos e que, este ano, decidiu avançar com o projecto, interrompido devido à pandemia da covid-19.

“O projecto saiu quando soube que os caminhos passavam por Santiago do Cacém” e, como “fiz os percursos e vi projectos deste género por onde passei, decidi avançar”, revelou à Lusa a pintora Madalena Palminha.

Os desenhos foram desenvolvidos “ainda em confinamento” e só recentemente “foram convertidos em metros”, para auxiliar na construção do mural.

A pintura vai representar “a sinalética do Caminho de Santiago", com destaque para “as setas, as vieiras e a Cruz da Ordem de Santiago”, e “vai ter silhuetas de caminheiros ou peregrinos”, que ficarão desta forma eternizados na entrada desta cidade do litoral alentejano, explicou a autora.

Com esta intervenção, apoiada pelo município, a artista pretende desejar “um bom caminho” a todos os peregrinos que utilizam esta rota para chegar à cidade espanhola de Santiago de Compostela, na Galiza.

O Caminho de Santiago é uma rota milenar seguida por milhões de peregrinos desde o início do século IX, quando foi descoberto o sepulcro do Apóstolo Santiago o Maior.

Nos últimos meses têm-se somado as apostas no trajecto, de elevada importância religiosa e turística, logo também económica: Amarante albergou o primeiro congresso internacional sobre o Caminho, enquanto o Norte e a Galiza juntaram forças para requalificar um dos trajectos mais antigos, assim como outra união ibérica se dedicou ao Caminho de Torres. Já a associação Monasterium mostrou os primeiros passos de uma versão artística do percurso e o Alentejo obteve o primeiro Caminho de Santiago português certificado. Não em vão, a RTP estreou uma série em co-produção sobre o Caminho e até o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quer ir cumpri-lo (ou, pelo menos, parte dele) nas férias.