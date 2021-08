Governo cada vez mais perto de resgatar concessão na mina de Montalegre

Quando foi assinado o contrato de concessão de exploração da mina do Romano, em Montalegre, com a Lusorecursos Portugal Lithium, a empresa ficou obrigada a ter um Estudo de Impacte Ambiental entregue e aprovado no prazo de dois anos. O contrato foi assinado em Março de 2019, mas com o regime de suspensão dos prazos, durante a pandemia de covid-19, esse limite ficou fixado para o próximo dia 4 de Setembro. Técnica e contratualmente, a partir dessa data, o Estado pode tomar a iniciativa de pedir a rescisão do contrato por incumprimento contratual. Fonte do Ministério do Ambiente e da Acção Climática (MAAC) confirmou ao PÚBLICO que a Direcção-geral de Energia e Geologia já notificou a empresa desta data. E da respectiva consequência de não a cumprir.