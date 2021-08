Paços de Ferreira afasta o Larne e vai defrontar o Tottenham

Após golear a equipa da Irlanda do Norte no primeiro jogo, os pacenses perderam por 1-0 na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Apesar de derrotado por 1-0, o Paços de Ferreira confirmou nesta quinta-feira a qualificação para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência onde terá como adversário o Tottenham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.

Depois de golearem na semana passada em Portugal o Larne (4-0), os pacenses confirmaram serem superiores à equipa da Irlanda do Norte e tentaram gerir a vantagem na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, mas acabaram derrotados após sofrerem um golo nos últimos dez minutos do encontro disputado no Inver Park.

Sem fazer uma boa exibição, o Paços de Ferreira podia ter-se colocado em vantagem aos 49’, quando Uilton, após uma boa iniciativa individual, acertou na barra da baliza defendida pelo escocês Rohan Ferguson.

Embora mostrasse sempre muita vontade, o Larne conseguiu criar um par de oportunidades, tendo acertado no poste da baliza defendida por André Ferreira. O aviso não fez os pacenses subirem a intensidade e os britânicos, sem colocarem em risco o apuramento dos pacenses, acabaram por vencer.

Aos 83 minutos, após pontapé longo de Ferguson, Marco Baixinho abordou mal o lance e permitiu a Randall fugir com espaço e rematar cruzado para o fundo da baliza, fazendo o único golo do jogo.

O apuramento do Paços de Ferreira não estava, no entanto, em causa, mas na ronda seguinte a equipa de Jorge Simão vai ter um nível de exigência bem diferente: no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência, os nortenhos vão ter pela frente o Tottenham.