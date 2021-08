Neemias Queta está “feliz” com os primeiros dias na NBA

As boas exibições mantêm a confiança do português seleccionado pelos Sacramento Kings, mas há trabalho a fazer para conseguir a adaptação a “um novo nível de jogo, mais rápido e exigente”.

“Muito feliz” por estar na Liga Norte-americana de Basquetebol profissional (NBA), mas sempre focado em evoluir e a olhar para tudo o que acontece como um desenvolvimento positivo. Com três jogos de preparação realizados entre o California Classic e a NBA Summer League e quase duas semanas de trabalho com os Sacramento Kings, Neemias Queta já conseguiu sentir algumas diferenças no nível da NBA para o basquetebol universitário e reforça o que tem dito desde sempre: quer continuar a expandir o seu jogo e fazer barulho na NBA.