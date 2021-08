João Almeida vence de novo na Volta à Polónia e reforça liderança

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) venceu nesta quinta-feira ao sprint a quarta etapa da Volta à Polónia, reforçando assim a liderança da geral individual.

João Almeida cumpriu os 159,9 quilómetros entre Tarnów e a estância de Bukovina, nos Tatra, com três contagens de montanha, sendo a última, de segunda categoria, situada a dez quilómetros da meta, em 3h51m32s.

O luso, que conquistou a segunda tirada na prova, bateu, no sprint final, o esloveno Matej Mohoric (Bahrain), segundo na geral, e o italiano Andrea Vendrame (AG2R).

Na geral, João Almeida aproveitou a bonificação de quatro segundos do triunfo e agora lidera com oito segundos de avanço para Mohoric, enquanto o italiano Diego Ulissi (UAE -- Team Emirates), que repartia a vice-liderança com o esloveno, caiu para terceiro, agora a 14 segundos.

Na sexta-feira, os ciclistas vão percorrer 172,8 quilómetros entre Chocholow e Bielsko-Biala, com três contagens de montanha de primeira categoria, mas nenhuma no final.