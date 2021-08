Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo nos “quartos” em La Nuncía

As bicampeãs nacionais de padel venceram nesta quinta-feira o primeiro jogo no Tau Cerámica La Nuncía Challenger.

Uma semana depois de disputarem o Málaga Open, décimo torneio da época do World Padel Tour (WPT) onde começaram com uma boa vitória em dois sets frente a Núria Rodríguez e Marina España, sendo afastadas nos oitavos-de-final pelas cabeças-de-série n.º 2 (Ariana Sánchez e Paula Josemaría), Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo regressaram nesta quinta-feira aos torneios da categoria Challenger do circuito mundial, e estrearam-se com um triunfo em dois sets.

No Tau Cerámica La Nuncía Challenger, nos arredores de Benidorm, no Sul de Espanha, as bicampeãs nacionais, beneficiaram do estatuto de terceiras cabeças-de-série, ficando isentas dos “16-avos” e, no primeiro jogo que disputaram no quadro principal, tiveram como rivais as espanholas Ángela Caro (n.º 46 do WPT) e Arantxa Pérez (n.º 45).

Com o favoritismo do seu lado, as duas padelistas nacionais acabaram por conseguir superiorizar-se à dupla espanhola, assegurando a qualificação com uma vitória em apenas dois parciais: 6-4 e 7-5.

Nos quartos-de-final, que serão disputados nesta sexta-feira, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo vão ter pela frente a espanhola Julia Bautista (n.º 57) e a jovem italiana Claudia Sirvent, que em Julho fez 16 anos, que apuraram-se para a ronda seguinte com uma vitória clara nesta quinta-feira: 6-1 e 6-2.