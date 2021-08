Um dos capítulos de A História Secreta da Gestapo, organizada por Jean Dumont

BERLIM, 29 de janeiro de 1933. Por volta das 17 horas. O porteiro do Hotel Kaiserhof vê subitamente entrar no hall um indivíduo que ele conhece bem: Hermann Goering, presidente do Reichstag, membro do Partido Nacional-Socialista de Adolf Hitler. Com grandes passadas, Goering passeia os seus 127 quilos pelo meio da elegante clientela cosmopolita que frequenta o estabelecimento. Dirige-se para um canto do grande salão, onde, perto de uma porta envidraçada, Hitler está a tomar o seu café na companhia do Dr. Joseph Goebbels. O rosto de Goering está radiante. Sem parar para recuperar o fôlego, ele diz para o Führer: