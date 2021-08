Quinta, na TV: entre Miss Fisher e Indiana Jones, há super-heróis, documentários e A Mulher Que Fugiu

CINEMA

A Mulher Que Fugiu

TVCine Edition, 22h

Último filme de uma programação de quatro dias com filmes realizados por Hong Sang-soo, um “cronista da condição humana e dos prazeres e armadilhas da atracção” (New York Times). Casada há cinco anos, a jovem Gam-hee nunca esteve longe do marido um dia que fosse. Agora que ele se ausentou numa viagem de negócios para fora de Seul, ela aproveita a ocasião para visitar três grandes amigas que há muito não vê. Cada encontro, assim como a conversa que tem com cada uma das raparigas, vai ter um forte impacto em como Gam-hee vê o seu relacionamento. Isso vai fazê-la reavaliar as escolhas feitas até aqui. Um filme dramático que arrecadou o Urso de Prata de Melhor Realizador no Festival de Cinema de Berlim. Com Kim Min-hee – musa e companheira na vida real de Sang-soo –, a assumir o papel de protagonista, o filme conta também com a participação de Seo Young-hwa, Song Seon-mi, Kim Sae-byuk, Kwon Hae-hyo, Lee Eun-mi, Kang Yi-seo e Shin Seok-ho nos papéis principais.

Miss Fisher e a Cripta das Lágrimas

Fox Crime, 22h

Essie Davis é Miss Fisher, uma detective australiana que já teve direito a uma série em nome próprio (Miss Fisher's Murder Mysteries) que durou três temporadas. A pedido dos fãs — e resultado de campanhas de crowdfunding — chega agora a estreia desta Poirot no feminino, e muito moderna, com Miss Fisher e a Cripta das Lágrimas. A aventura passa-se no Médio Oriente e junta novos e velhos amigos.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

Fox Movies, 21h15

Em plena Guerra Fria, Indiana Jones escapa por um triz no deserto a uma emboscada dos soviéticos. Mas quando regressa finalmente a casa e à universidade, percebe que, por aí, as coisas vão de mal a pior. As suas actividades paralelas lançaram fortes suspeitas sobre si e o Governo está a pressionar a universidade para que despeça o professor. Acaba por conhecer Mutt Williams que lhe faz uma proposta irrecusável: partir à descoberta de um lendário objecto, fonte de fascínio, superstição e medo nas últimas décadas: a Caveira de Cristal de Akator. Mas Indy e Mutt rapidamente percebem que não estão sozinhos nesta busca. Também os soviéticos estão no encalço do mítico tesouro. O filme inclui o retorno de Karen Allen como Marion, o interesse amoroso do primeiro filme de Indiana Jones.

SÉRIE

Stargirl

HBO, streaming

Já está na plataforma de streaming da HBO o primeiro episódio da segunda temporada desta série baseada na heroína da DC Comics. A série é produzida por Greg Berlanti e Geoff Johns, responsáveis pelas séries televisivas de super-heróis da Warner Bros. — se no cinema temos Batman ou a Mulher Maravilha, na televisão temos Flash, Arrow e, agora, Stargirl. A epónima heroína é Courtney Whitmore, uma estudante de liceu que se mudou para o Nebraska, onde descobriu um bastão cósmico. Ao mesmo tempo, é-lhe revelado que o seu padrasto, Pat Dugan, foi ele próprio um ajudante de super-heróis. A segunda temporada segue as aventuras de Stargirl e da primeira equipa de super-heróis, a Sociedade da Justiça da América. Novos episódios às quartas-feiras.

DOCUMENTÁRIOS

O Mundo num Frasco

RTP2, 20h38

Estreia de um documentário que explora o mundo da vida de um perfumista, Nicolas de Barry, um dos últimos mestres desta requintada tradição, que se desenrola de forma distanciada da indústria de fragrâncias em massa. O perfumista francês dedica-se à busca de essências e aromas raros, construindo fragrâncias através de técnicas antigas que já poucos conhecem. Aqui, abre a porta do seu atelier e convida a que se entre num mundo que deleita os sentidos.

Tua Dele: A Linha da Obsessão

RTP2, 23h01

Documentário de Ricardo Clara Couto, em estreia, que se debruça sobre a construção da central hidroeléctrica da barragem do Tua, um projecto que se digladia com a UNESCO, por ser numa área considerada e poder interferir com património mundial. Contado em três actos, o herói da história é o arquitecto Souto Moura.