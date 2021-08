Morreu o actor e realizador Paulo José, ícone do cinema e televisão do Brasil

O actor e realizador Paulo José, um dos ícones do cinema e da televisão brasileiros, morreu quarta-feira com 84 anos de pneumonia, noticiou o grupo Globo, no qual trabalhou durante décadas.

Paulo José, diagnosticado em 1993 com a doença de Parkinson, morreu num hospital do Rio de Janeiro, onde esteva internado há 20 dias. Com uma carreira de mais de 50 anos, o actor foi uma das principais figuras do país, com um trabalho memorável no cinema, teatro e televisão, onde interpretou personagens numa multiplicidade de novelas. Foi também o realizador e argumentista.

Nascido em Lavras do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, iniciou a carreira no teatro amador na cidade de Porto Alegre, e mudou-se para São Paulo nos anos 60.

Nesses anos iniciou a sua carreira no cinema no filme clássico O padre e a moça, de Joaquim Pedro de Andrade. A partir daí, actuou noutros filmes importantes da época na tendência “Cinema Novo”, como Macunaíma, também de De Andrade; ou Todas as mulheres do mundo, de Domingos Oliveira, este último considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

Em 1969 começou a trabalhar com o grupo Globo, com o qual assinaria uma parceria que iria durar até aos primeiros anos deste século e que o levaria a participar em mais de 20 romances e minisséries do grupo de comunicação mais importante do país.

Um dos seus últimos sucessos no cinema foi O palhaço, de Selton Mello (2011). Na sua última aparição na televisão interpretou o avô Benjamin na novela Em Família (2014), que, tal como na vida real, também sofria da doença de Parkinson.

Paulo José tem três filhas, as actrizes Ana Kutner, Bel Kutner e Clara Kutnet, do seu casamento com a actriz Dina Sfat, e um filho, o actor Paulo Henrique Caruso, nascido da sua relação com Beth Caruso.