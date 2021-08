Actor Tarcísio Meira morre aos 85 anos de covid-19

Casado com a actriz Glória Menezes, que também foi infectada e continua no hospital, era um dos mais populares actrores brasileiros, com uma extensa carreira no teatro, na televisão e no cinema

O actor brasileiro Tarcísio Meira morreu esta quinta no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aos 85 anos, vítima de covid-19. Era um dos mais populares actores brasileiros, nos palcos, nas novelas televisivas e no cinema, onde teve papéis de relevo em filmes como A Idade da Terra, de Glauber Rocha, ou O Beijo no Asfalto, de Bruno Barreto, ambos de 1981.

Tarcísio Meira era casado com a actriz Glória Menezes, que também foi infectada pelo coronavírus e continua internada no hospital paulista, onde deu entrada com o marido no passado dia 6 de Agosto.

A família anunciou a morte numa nota divulgada nas redes sociais: “Comunicamos o falecimento do nosso querido Tarcísio Meira, nosso eterno João Coragem, que lutou bravamente contra essa terrível doença. Agradecemos a todos pelas orações e por ter nos acompanhado esse tempo todo, estamos arrasados”, diz a publicação.