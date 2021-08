Enquanto aguardamos pelo diagnóstico que nos há-de dizer a velocidade a que seguia o carro do ministro que atropelou mortalmente uma pessoa, bem por perto, depois das cheias torrenciais, galopa o fogo. António Guterres, reeleito secretário-geral da ONU no passado mês de Junho, já veio anunciar que o mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, vindo a público a 9 de Agosto, é um “alerta vermelho”.