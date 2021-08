Se for necessária uma dose de reforço da vacina, que efeitos esperar?

É a pergunta de um milhão de euros: quanto tempo dura mesmo a imunidade deixada pelas vacinas contra a covid-19? Aquilo que se sabe até agora é que os anticorpos – que é o mais fácil de quantificar – já foram detectados mais de seis meses após a vacinação. Apesar de os anticorpos que circulam no nosso sangue serem muito importantes, não são a única parte do sistema imunitário. Por isso, mesmo que anticorpos diminuam ao longo do tempo e caso até se seja infectado, ficamos com células de memória que nos poderão proteger da doença grave.