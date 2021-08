Plano de Combate ao Racismo recebeu 433 propostas, a maioria a favor

Mais de 77% dos contributos foram feitos por pessoas singulares. Educação, cultura e justiça entre as áreas com mais sugestões.

As medidas já foram aprovadas e publicadas em Diário da República a 28 de Julho, as metas estão traçadas. Mas esta quarta-feira o Governo publicou o relatório da consulta pública do Plano Nacional de Combate ao Racismo e Discriminação 2021-2025 - Portugal contra o Racismo onde revela que foram recebidas 139 contributos, com 433 propostas específicas, a maioria favoráveis. Só 15% se mostraram desfavoráveis ao plano.