Em pouco mais de um ano, só 58 crianças e jovens foram internados em cuidados intensivos por causa da covid-19

Dados, que vão de Março de 2020 ao final de Maio deste ano, fazem parte do Registo Nacional de Casos Pediátricos de Covid-19 com Internamento em Intensivos. Número representa 0,04% dos 125.942 casos positivos que a Direcção-Geral da Saúde registou entre os zero e os 19 anos até 31 de Maio.

No espaço de um ano e dois meses houve 58 crianças e jovens internados em cuidados intensivos pediátricos por doença relacionada com a infecção provocada pelo SARS-COV-2, segundo os dados do Registo Nacional de Casos Pediátricos de Covid-19 com Internamento em Intensivos (EPICENTRE.PT), que tem informação detalhada de Março de 2020 até ao final de Maio deste ano. O principal motivo de internamento foi a síndrome inflamatória multissistémica em idade pediátrica (MIS-C, na sigla em inglês).