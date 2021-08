Mais 12 mortes e 2948 casos de covid-19 em Portugal

O país registou, na terça-feira, 2948 novos casos de covid-19 e mais 12 mortes provocadas pelo novo coronavírus, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde, divulgado na tarde desta quarta-feira.

Desde o início da pandemia, já foram detectadas em Portugal 993.241 infecções e declarados 17.514 óbitos atribuídos ao novo coronavírus.

Na terça-feira, o número de internamentos desceu face aos dados recolhidos na segunda-feira: há agora 785 doentes em hospitais a receberem tratamento para ultrapassar a infecção, menos 44 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos a descida também se verificou: são agora 181, menos cinco do que na última actualização.

Houve, na terça-feira, pelo menos uma vítima mortal em cada faixa etária a partir dos 40 anos: a maioria das mortes (sete) ocorreu em pessoas com 80 ou mais anos. Um óbito ocorreu na faixa etária entre os 70 e os 79 anos, dois entre os 60 e os 69, um entre os 50 e os 59 e, por último, registou-se uma morte entre os 40 e os 49 anos de idade.

Há menos 2057 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, num total de 58.114. Foram dadas como recuperadas da infecção mais 2261 pessoas, com Portugal a totalizar agora 931.808 recuperações da infecção.

Se subtrairmos o valor das recuperações ao número de novos casos percebemos que o número de infecções activas aumentou em 675: neste momento há 43.919 casos activos no país.

O índice de transmissibilidade do vírus – designado por R(t) – subiu ligeiramente: de 0,93 passou para 0,94, tanto a nível nacional como em Portugal continental.

Já a incidência desceu e está agora em 326,5 casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, valor que sobe para os 331,6 casos se apenas considerado o território continental.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região com maior número de casos na terça-feira: dos 2948, 1132 (38,4% do total) foram registados nesta zona do país. No Norte, a segunda região mais afectada, contaram-se 1006 casos (34,1%).

A região Centro contou 294 casos, o Alentejo 127 e o Algarve 306. Nas regiões autónomas, os Açores registaram 56 infecções e a Madeira 27.

Dos 12 óbitos, quatro foram declarados em Lisboa e Vale do Tejo, três na zona Norte, outros três no Alentejo e os restantes dois no Algarve.