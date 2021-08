Morreu Norberto Pires, ex-presidente da CCDR do Centro

O ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Joaquim Norberto Pires, morreu esta terça-feira, aos 55 anos. Foi também professor da Universidade de Coimbra (UC) e vereador da Câmara Municipal de Condeixa entre 2013 e 2017. As duas instituições já emitiram notas de pesar.

“A notícia do desaparecimento prematuro do colega e amigo Norberto Pires apanhou-nos a todos de surpresa. É uma perda inestimável para a UC, mas não há dor maior do que aquela que os seus entes queridos estão neste momento a passar, por isso aproveito esta oportunidade para apresentar os meus sentidos pêsames”, refere reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, citado num comunicado enviado às redacções, pouco depois da meia-noite.

O jornal Diário As Beiras avança que Norberto Pires foi vítima de um acidente de viação na zona da Mealhada, na tarde de terça-feira.

O professor universitário escrevia regularmente artigos de opinião para a imprensa regional e nacional, mas viu o seu nome puxado para título de notícias na fugaz passagem pela CCDR do Centro. Apontado pelo executivo de Passos Coelho em Fevereiro de 2012, ocuparia o cargo apenas até Julho do mesmo ano. O não-alinhamento com o governo que o tinha nomeado valeu-lhe a saída prematura do cargo. Mais tarde, à revista Sábado, contaria que sofreu pressões para “substituir a tralha do PS”.

Nascido em Guimarães em 1966, mudou-se para Coimbra, cidade onde se licenciou em Engenharia Física, em 1991. Depois do mestrado, doutorou-se pela UC em 1999, na área de robótica e automação. Era professor com agregação no Departamento de Engenharia Mecânica e tinha sido eleito para o Conselho Geral da UC, em 2020. No mesmo comunicado da universidade, a presidente do Conselho Geral, Gabriela Figueiredo Dias, considera que a UC perdeu “de forma irreparável e insubstituível, um grande professor e investigador, um extraordinário empreendedor e inovador e sobretudo um grande homem”.

Entre 2007 e 2013, Norberto Pires foi também presidente do conselho de administração do iParque, uma sociedade criada pela Câmara Municipal de Coimbra para atrair empresas para o concelho.

Em 2013, candidatou-se pelo PSD à presidência da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, concelho vizinho de Coimbra. Perdeu e assumiu funções como vereador, cargo que desempenhou até 2017. “A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova expressa as mais sentidas condolências à família e amigos de Joaquim Norberto Pires, lamentando profundamente o seu precoce desaparecimento”, lê-se num texto assinado pelo presidente Nuno Moita e publicado no Facebook pela autarquia.