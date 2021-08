Paulo quer pôr Portugal a pedalar montes e vales numa bicicleta eléctrica — mas precisa de ajuda

Em Maio de 2010, Paulo Guerra dos Santos arrancou de Lisboa até ao Sul do país para pedalar, durante 100 dias, por Portugal continental. Engenheiro civil de formação, o responsável pelo projecto Ecovias lançou, em 2015, o primeiro roteiro turístico com percursos para bicicletas, em Portugal. Em 2021, e aos 48 anos, com o Road Book já na sétima edição, Paulo está pronto para a próxima aventura: criar um roteiro turístico com percursos para pedalar em zonas de montanha, alta montanha e vales profundos de Portugal continental, desta vez numa bicicleta eléctrica.

Em 2008, a acabar o mestrado, desafiou-se a desenvolver uma tese ligada à mobilidade ciclável. “Essa tese de mestrado foi uma feliz coincidência na minha vida”, explica. Largou os automóveis e começou a “pilotar bicicletas” — foi assim que, há 11 anos, parou a sua actividade profissional e passou 100 dias a andar de bicicleta por Portugal. “Foi uma viagem espectacular”, conta. Em parte, sentia necessidade de conhecer o país neste campo da mobilidade ciclável e também de entender a maneira como cidades e vilas estavam a promover a utilização das bicicletas como uma alternativa aos automóveis e aos transportes públicos. Daí surgiu o roteiro, à boleia do Ecovias, cuja edição de 2019 foi financiada, com sucesso, através de uma campanha de crowdfunding.

Este ano, depois de ter feito uma viagem de bicicleta pelo Alentejo com a família e amigos, decidiu voltar a lançar o desafio à comunidade. Em plena viagem, enquanto pedalava e puxava o filho mais novo num atrelado através de uma corda elástica, Paulo constatou: “Existem situações em que as bicicletas convencionais se tornam, de facto, difíceis.” Até porque, ao seu lado, a bicicleta eléctrica de um dos amigos até os adultos puxava nas subidas mais íngremes. Esse factor, aliado ao facto de as vendas de bicicletas eléctricas estarem a crescer no mercado internacional, incentivaram Paulo a pensar na possibilidade de incorporar uma série de rotas de montanha e alta montanha para bicicletas eléctricas, na Rede Nacional de Cicloturismo.

Esta nova campanha de angariação de fundos, a decorrer na plataforma PPL, “surge precisamente para financiar a identificação de rotas [de montanha e alta montanha] e a compra de uma bicicleta eléctrica para validar os percursos”, explica Paulo. Para isso, espera conseguir angariar 9 mil euros até 6 de Setembro "É um pedido colaborativo e, ao mesmo tempo, uma espécie de validação do modelo de negócio”, diz. Todos podem contribuir, com donativos a partir de um euro, sendo que há recompensas para montantes iguais ou superiores a 15 euros: entre elas, os roteiros turísticos Road Book (incluindo a nova edição, a publicar em Maio de 2022), duas ou cinco noites num apartamento no centro histórico de Lisboa ou um convite para se juntar a um dos passeios de bicicleta com Paulo e os amigos.

“No fundo, este roteiro é uma revista com dezenas de mapas e fotografias, texto e informação turística e técnica sobre os percursos, como distâncias e inclinações”, sublinha o promotor da campanha. Embora, até à data, Paulo já tenha angariado cerca de 30% do valor pretendido, o projecto só avançará se o valor pedido for atingido. Em todo o caso, se tal não acontecer, nada está perdido. “Entretanto, já consegui bicicletas eléctricas de empréstimo.” Já só faltam as saídas de campo.

Texto editado por Amanda Ribeiro