Os colegas de trabalho ainda têm romances no escritório — virtuais ou não

Mesmo numa pandemia, o trabalho continua a ser um lugar onde as faíscas acontecem. Afinal de contas, pode ser mais fácil encontrar alguém com objectivos e interesses de vida semelhantes no trabalho do que a fazer swipe numa aplicação de encontros. Se as coisas correrem mal, bem, talvez não venhas a encontrar o teu ex no escritório durante muito tempo – agradece à pandemia.