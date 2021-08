Após uma longa viagem, a manada de elefantes selvagens da China está a voltar para casa

Catorze elefantes selvagens estão a caminhar para sul, em direcção ao seu habitat protegido na província de Yunnan, no sudoeste da China, após um percurso de 1300 quilómetros que tem captado a atenção do público, anunciaram as autoridades na noite de segunda-feira.

Em conferência de imprensa, as autoridades de protecção da vida selvagem referiram que os elefantes atravessaram, em segurança, uma ponte sobre o rio Yuan, voltando para sul em direcção à reserva natural que é gerida pela cidade de Puer.

Um comité de emergência, criado para lidar com os elefantes selvagens, usou cercas eléctricas e isco e construiu estradas artificiais para garantir que os elefantes percorriam a rota correcta. Yang Yingyong, um membro deste comité, explicou aos jornalistas que a rota de migração foi “planeada cientificamente”. Segundo o membro, o comité vai “empenhar-se para que os elefantes possam voltar ao seu habitat o mais rápido possível para que prosperem”.

Yunnan mobilizou mais de 25 mil polícias e funcionários e 1500 veículos de emergência para localizar e alimentar os elefantes, de forma a garantir a segurança pública, afirmou Wan Yong, chefe da comissão provincial das florestas. Mais de 150 mil pessoas tiveram de ser despejadas ao longo da rota de migração e foram usados mais de 5 milhões de yuans (658.250 euros) em seguros para cobrir danos materiais

Em Março de 2020, uma manada, na altura constituída por de 16 elefantes, deixou a sua casa em Xishuangbanna, a mais 300 quilómetros a sul, e acabou por se estabelecer em Puer. Em Abril deste ano, 15 dos elefantes deixaram Puer e vaguearam por mais de 1.300 quilómetros, pelas cidades de Yuxi e Honghe, antes de chegarem aos arredores da capital da província de Kunming, em Junho.

As medidas de protecção aplicadas pelo Governo permitiram duplicar a população de elefantes selvagens de Xishuangbanna, desde 1978. Wan referiu ainda que a proibição das actividades de caça também tornou os elefantes mais propensos a entrar nas comunidades humanas.

De acordo com os especialistas, os habitats naturais diminuíram e fragmentaram-se devido à rápida urbanização, às novas infra-estruturas de transporte e à extensão da agricultura comercial. Shen Qingzhong, um especialista do Departamento de Gestão da Reserva Natural Nacional de Xishuangbanna, afirma que “a migração e a disseminação da população de elefantes asiáticos são inevitáveis”. O perito avisa ainda que é provável que, no futuro, os elefantes sigam de novo para norte.