Orelhas ao alto! Estas são as melhores fotografias de animais de estimação (e não só)

Mais de 2500 fotografias de animais de estimação chegaram às mãos do painel de jurados da terceira edição do International Pet Photography of the Year. Vieram de fotógrafos de 52 países e foram, inicialmente, reduzidos a uma lista de 100 finalistas. Agora, são conhecidos os vencedores — e, entre eles, há galinhas, gatos e border collies.

A vencedora do concurso foi Veronika Šandorová. Nascida na Eslováquia, começou a fotografar cães quando teve o seu primeiro: "Rapidamente percebi que precisava de muitos cães à minha volta e precisava de mimar todos os cães que visse", disse, citada num comunicado enviado pelo concurso ao P3. À medida que os seus border collies cresciam, a paixão por fotografá-los crescia também. O seu objectivo é "captar a singularidade de cada cão e transportar o nosso amor por eles para fotos".

O painel de jurados, composto por Cat Race, Alice Loder, Craig Turner-Bullock, Caitlin McColl e Sara Glawe (vencedora da edição anterior), escolheu ainda Gina Soule como Fotógrafa Emergente. Os vencedores das quatro categorias do concurso — Retrato, Acção, Animais de Estimação e Pessoas, Aberta — recebem um prémio de 1500 dólares cada. As imagens que lhes valeram o prémio podem ser vistas nesta fotogaleria, onde também constam imagens de quatro candidatos de Portugal: Beatrice Werder, Maria Davison, Stam Chana e Verena Fuchs.