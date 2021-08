Guiados pela razão? Ou pelo cansaço e a ilusão?

É compreensível que as respostas a uma pandemia desta dimensão, causada por um vírus novo causando uma doença nova, se pautem por avanços e retrocessos no percurso de aquisição do conhecimento científico que permite orientar as melhores decisões. São exemplos as recomendações iniciais, com base em resultados cientificamente pobres, de não utilizar corticosteroides e de usar antivíricos. Os primeiros vieram a mostrar-se muito úteis nalgumas situações e os segundos acabaram por não demonstrar o benefício esperado num estudo em larga escala promovido pela OMS.