É uma das situações em que importa mesmo saber de quem é a culpa. Por isso, e pela primeira vez munido com todas as certezas, o painel científico da ONU para o clima aponta o dedo: é inequivocamente por causa das actividades humanas que a temperatura está a aumentar perigosamente na atmosfera, oceano e superfícies terrestres.

Os decisores políticos e os grandes poluidores podem reagir em choque a mais um “alerta vermelho” em três décadas, mas o mais recente mega relatório do IPCC sobre alterações climáticas traz poucas novidades quanto aos impactos que assolam um planeta a aquecer cada vez mais depressa.

O cenário esperado para o hot spot das alterações climáticas que são as regiões de clima mediterrânico, onde se inclui Portugal, por exemplo, já é há muito conhecido: aumento da temperatura média mais rápida do que à escala global; períodos de seca intercalados com chuvas muito intensas e pouco frequentes; ondas de calor mais frequentes; a costa a desaparecer debaixo da água do mar. A nenhum nível estamos preparados para estes extremos sem precedentes, contam os especialistas portugueses ouvidos por Patrícia Carvalho, que auscultou o diagnóstico com preocupação.

O tom categórico — “de vida ou de morte”, como dizia ao PÚBLICO o ministro do Ambiente e da Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes — da melhor ciência climática disponível, que analisa milhares de artigos científicos, espera forçar os países a apresentar uma descarbonização ambiciosa (colossal, na verdade) na próxima grande cimeira climática, reagendada finalmente para Novembro, em Glasgow. Nas palavras do jornalista Ricardo Garcia: será preciso uma redução de emissões de gases com efeito estufa equivalente à registada durante uma trágica pandemia, todos os anos, pelo menos até 2030.

A boa notícia é que, ainda que pouco provável, é possível manter o aumento da temperatura global perto dos 1,5 graus Celsius acima dos valores pré-industriais, evitando os piores cenários descritos no aviso mais estarrecedor até agora da emergência climática. Sem surpresas, qualquer grau adicional levará a mais consequências.

Munidos do espectro de impactos a esperar no planeta e nas populações humanas, e das diferentes adaptações, prazos e cortes de emissões de gases estufas necessários para os mitigar, cabe aos países chegarem a um novo acordo para uma transição justa que terá de ser, obrigatoriamente, global. E, mesmo que a diferentes ritmos impostos por diferentes capacidades de investimento na adaptação, e, mais preocupante ainda, por diferentes vontades, cada vez mais urgente.

Voltamos de hoje a quinze dias, com os Pés na Terra. Até lá, fica aqui uma mão cheia de sugestões de leitura: