Exclusivo Covid-19

Dados, que vão de Março de 2020 ao final de Maio deste ano, fazem parte do Registo Nacional de Casos Pediátricos de Covid-19 com Internamento em Intensivos. Número representa 0,04% dos 125.942 casos positivos que a Direcção-Geral da Saúde registou entre os zero e os 19 anos até 31 de Maio.