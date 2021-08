Taliban conquistam a nona capital de província em menos de uma semana

A cidade de Faizabad, capital da província de Badakhshan, foi a última a cair para os insurgentes, que já controlam sete das nove províncias do Norte do País.

Os taliban ocuparam esta quarta-feira a capital da província de Badakhshan, Faizabad, localizada no norte do Afeganistão, a nona capital provincial conquistada no espaço de seis dias.

O porta-voz dos taliban, Zabihula Mujahid, confirmou no Twitter que o grupo já assumiu o controlo completo das províncias de Badakhshan e Baghlan. “Ninguém ficou ferido nestas operações enquanto o inimigo escapava”, acrescentou.

“Após vários dias de resistência, as forças de segurança em Badakhshan retiraram-se porque os seus pedidos de apoio aéreo e de reforços não obtiveram uma resposta positiva”, disse um responsável governamental à agência Pajhwok.

Sobre Baghlan, cuja capital é a cidade de Pul-e-Jumri, Mujahid detalhou que os taliban já controlam o gabinete do governador, a sede da polícia, o centro de informações e “todos os espaços do Governo”.

Os insurgentes controlam agora sete das nove províncias do Norte, enquanto o Governo afegão controla as capitais das províncias de Balj e Faryab, onde os combates persistem.

O Presidente afegão, Ashraf Ghani, viajou entretanto para Mazar-e-Sharif, capital da província de Balj, para avaliar a situação no Norte do país, segundo informou a Tolo News.

Ghani encontrou-se com Mohammad Atta Noor, ex-governador da província de Balj, que tinha prometido "resistir até à última gota de sangue”.

"Após o encontro, em que foi analisada a situação geral no Norte, foi discutida a coordenação, o envio de equipamento e a mobilização da ‘resistência’ comandada pelas forças de segurança e de defesa”, disse Latif Mahmood, porta-voz do chefe de Estado afegão através de uma mensagem difundida na rede social Twitter.