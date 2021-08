Moderados do Partido Democrata refreiam ânimos progressistas no Orçamento

Horas depois de o Senado dos EUA ter dado luz verde a uma proposta de Orçamento no valor de 3,5 biliões de dólares, com a oposição em bloco do Partido Republicano, as divergências no Partido Democrata entre moderados e progressistas ressurgiram e vieram pôr em causa a aprovação final do documento.

Depois de ter ajudado a aprovar a proposta, o senador Joe Manchin, um moderado do Partido Democrata eleito no estado conservador da Virgínia Ocidental, veio dizer que o montante previsto pode pôr em causa a resposta do país a futuras crises, no seguimento da pandemia de covid-19.

Antes deste recuo, já a senadora Kyrsten Sinema, outra moderada do Partido Democrata, avisara que não vai aprovar um Orçamento de 3,5 biliões de dólares, mas disse estar disposta a negociar “de boa-fé”. Prova disso, segundo a senadora, foi o seu voto a favor à proposta de Orçamento, na madrugada desta quarta-feira, como forma de dar início ao processo de negociações.

A proposta de Orçamento foi aprovada com os votos dos 50 senadores do Partido Democrata e com a oposição de 49 dos 50 senadores do Partido Republicano. O republicano Mike Rounds esteve ausente da votação, mas a proposta seria aprovada mesmo se o resultado final fosse 50-50 — nesse caso, o voto de desempate seria da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, do Partido Democrata.

Se for aprovado com o montante proposto esta quarta-feira, o Orçamento dos EUA para 2022 permitirá à Administração Biden cumprir todas as suas prioridades, incluindo as defendidas pela ala progressista, como o combate às alterações climáticas, a reforma da imigração, ensino pré-escolar gratuito para todos e serviços de saúde ao domicílio, para idosos, comparticipados pelo Estado.

Mas se o obstáculo do Partido Democrata a uma aprovação final no Senado é a oposição de pelo menos dois dos seus senadores a um montante elevado, na Câmara dos Representantes — que também tem de aprovar o documento — o problema é o oposto. A ala progressista, que é essencial para o sucesso de uma votação numa câmara em que os democratas têm uma maioria curta, já disse que só aprovará um Orçamento com dinheiro suficiente para cobrir todos os seus objectivos.

A votação na Câmara dos Representantes deve acontecer ainda em Agosto, mas é pouco provável que moderados e progressistas cheguem a um entendimento sem que uma das partes seja obrigada a fazer mais concessões do que a outra.

Ao mesmo tempo, o Senado aprovou, na terça-feira, um pacote de um bilião de dólares para investimento em infra-estruturas, num raro exemplo de união entre os dois partidos — 19 dos 50 republicanos votaram a favor, para um resultado de 69-30.

Falta saber se aquilo que parece ser uma vitória da Administração Biden não acaba por colidir com as divisões no Partido Democrata. Na Câmara dos Representantes, os democratas dizem que só aprovam este pacote específico para as infra-estruturas se o Senado aprovar um Orçamento de 3,5 biliões de dólares.