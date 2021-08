Indonésia quer “Parque Jurássico”. Uma “ameaça” às pessoas e ao dragão-de-komodo, diz UNESCO

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura manifestou preocupação sobre as ameaças que um novo projecto turístico pode levar à economia local e ao frágil habitat do dragão-de-komodo.

A construção de um projecto turístico indonésio apelidado de “Parque Jurássico” nas redes sociais vai mesmo em frente, garantiu este mês o Ministério do Ambiente do país do Sudeste asiático, apesar dos avisos da UNESCO que os planos podem ter um impacte ambiental negativo.

Os trabalhos sobre uma série de projectos turísticos no Parque Nacional Komodo da Indonésia, Património Mundial da UNESCO, começaram no ano passado, suscitando preocupações sobre as ameaças à economia local e ao frágil habitat do dragão-de-komodo.

Em Julho, funcionários da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla original) disseram numa conferência do Comité do Património Mundial que o projecto exigia uma nova avaliação do impacte ambiental sobre as preocupações de pesca ilegal e o risco potencial para o habitat natural do dragão-de-komodo. Mas da parte do Governo indonésio não há dúvidas: “Este projecto vai prosseguir... está provado que não tem impacte [ambiental]”, sublinhou Wiratno, um alto funcionário do Ministério do Ambiente da Indonésia, à Reuters.

No entanto, e depois do pedido dos funcionários da UNESCO, Wiratno disse que está a ser elaborado um novo estudo, que deverá ser enviado em Setembro.

Inicialmente, o Governo da Indonésia disse somente estar a construir um “local de turismo de primeira qualidade”, mas não clarificou no que consistia esse projecto para a ilha. Numa declaração separada, Wiratno disse que o projecto incluía principalmente trabalhos de renovação das estruturas existentes e não representava qualquer perigo para os raros dragões-de-komodo.

Rima Melani Bilaut do Fórum Indonésio para o Ambiente (WALHI, na sigla original), um grupo ambientalista, disse que o projecto poderá ter impacte na comunidade local, bem como perturbar os répteis. “Instamos o Governo a desenvolver um turismo baseado no povo. Há pessoas que lá vivem.”

Assim que se soube do projecto, as redes sociais adoptaram o termo “Parque Jurássico”, na medida em que a intenção foi comparada à ilha de dinossauros apresentada nos filmes da saga estreada por Steven Spielberg e que teve por base o universo criado por Michael Crichton​, depois de fotos de um dragão-de-komodo em frente de um grande veículo terem sido amplamente partilhadas online.

A Indonésia é lar de cerca de 3100 dragões-de-komodo, de acordo com dados governamentais. Os lagartos únicos crescem até três metros de comprimento e têm uma língua bifurcada amarela.