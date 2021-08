Dielmar: Governo apoia venda rápida para garantir salários e postos de trabalho

No dia em que elogiou a recuperação do nível de emprego, considerando “impressionante” o crescimento de 129 mil postos de trabalho no segundo trimestre, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, prometeu empenho para salvar os postos e os salários dos 279 funcionários da empresa têxtil Dielmar, que se apresentou à insolvência no início de Agosto, quando encerrou para férias.