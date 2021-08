Brisa só pagou cinco dos 6,8 milhões reclamados pelo Estado

Empresa não reconhece um quarto do valor exigido pela parte pública num acerto de contas da concessão. Estado já reclamou 1,8 milhões em falta.

O Estado português reclamou à Brisa o pagamento de 6,8 milhões de euros para acertar contas relacionadas com a execução do acordo de concessão rodoviária assinado em 2008, mas a empresa só entregou cinco milhões, alegando que só tem de regularizar este valor. A fatia por devolver (1,8 milhões) representa cerca de um quarto do montante de que a parte pública exige ser reembolsada.